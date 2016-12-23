15:07 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Елизавета Туктамышева: "На тренировке решу, прыгать ли тройной аксель в произвольной программе"

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Елизавета Туктамышева сказала, что еще не решила, будет ли исполнять тройной аксель в произвольной программе на чемпионате России. Чемпионка мира и Европы-2015 по итогам короткой программы идет на шестом месте.

- Программа, которую исполняла сегодня, тяжелее, но я в ней не вязну, как в классике, она меня подстегивает, - цитирует ТАСС Туктамышеву. - Эту программу эмоционально сложнее катать, особенно вторую часть. Сегодня волновалась сильно за лутц, на нем я в Загребе сделала ошибку.

Сейчас исполнение тройного акселя уже намного лучше, уже выполняю, но не так стабильно, чтобы ставить в программу, но мы уже на пути к этому. Можно рискнуть, завтра на тренировке решим вопрос, будем прыгать в произвольной программе или нет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3901241

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