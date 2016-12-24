Елизавета Туктамышева: "На чемпионате России я катаюсь в свое удовольствие"

Фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что во время выступления на чемпионате России ей не хватило уверенности при исполнении элементов. В сумме за короткую и произвольную программы она получила 194,52 балла.

- Была в форме, волновалась, тяжело приходить и заново учить прыжки, - приводит ТАСС слова Туктамышевой. - Катаюсь в свое удовольствие, но на чемпионате России невозможно не думать о результате. Мне не хватало уверенности на элементах, выполняю не так, как хотелось бы, не могу заходить и делать, для меня важно максимально хорошо чувствовать свое тело.