18:22 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Елизавета Туктамышева: "На чемпионате России я катаюсь в свое удовольствие"

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Фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что во время выступления на чемпионате России ей не хватило уверенности при исполнении элементов. В сумме за короткую и произвольную программы она получила 194,52 балла.

- Была в форме, волновалась, тяжело приходить и заново учить прыжки, - приводит ТАСС слова Туктамышевой. - Катаюсь в свое удовольствие, но на чемпионате России невозможно не думать о результате. Мне не хватало уверенности на элементах, выполняю не так, как хотелось бы, не могу заходить и делать, для меня важно максимально хорошо чувствовать свое тело.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903651

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