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14:54 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Елизавета Туктамышева: "Мы сейчас делаем акцент на тройной аксель"


Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что работает над акселем в три с половиной оборота.

– Мы сейчас делаем акцент на тройной аксель, очень много работаем на лонже, чтобы именно поймать эти ощущения, – цитирует Туктамышеву topspb.tv. – Не хватает совсем чуть-чуть, и вот это чуть-чуть очень сложно уловить.

Сезон, конечно, особенный, но загоняться по этому поводу точно не надо. Иначе можно так загнаться, что повторится "успех" 2014 года.

Дополнительная информация

https://topspb.tv/news/2017/08/29/peterburgskie-figuristy-gotovyatsya-poehat-na-turnir-v-yuzhnuyu-koreyu/

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