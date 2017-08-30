Елизавета Туктамышева: "Мы сейчас делаем акцент на тройной аксель"

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что работает над акселем в три с половиной оборота.

– Мы сейчас делаем акцент на тройной аксель, очень много работаем на лонже, чтобы именно поймать эти ощущения, – цитирует Туктамышеву topspb.tv. – Не хватает совсем чуть-чуть, и вот это чуть-чуть очень сложно уловить.

Сезон, конечно, особенный, но загоняться по этому поводу точно не надо. Иначе можно так загнаться, что повторится "успех" 2014 года.