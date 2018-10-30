Елизавета Туктамышева: "Мне сложнее быть первой после короткой программы, лучше быть пониже"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, победившая на "Гран-при Канады", в интервью "СЭ" рассказала подробности своего выступления.

Напомним, спортсменка во время показательной программы на Skate Canada разделась до белья. Она сняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. Победительница второго этапа "Гран-при" выступала под песню Бритни Спирс Toxic.

– Перед произвольной программой вам, долгое время не лидировавшей после короткой программы нужно было выходить и сохранять преимущество, аЕвгении Медведевой – впервые во взрослой карьере "откапываться" с седьмого места без права на ошибку. Лично для вас, что сложнее?

– В идеале выходить на лед, и не ошибаться. Мне сложнее быть первой после короткой программы, лучше быть пониже, но потом хорошо откатать произвольную. Хотя не знаю, я уже четыре года не занимала высоких мест. Сбили ли меня минусы за аксель и низкая оценка за компоненты? Так решили судьи, всегда можно поставить больше или меньше. К подобному я была готова, они никак не причастны к моему плохому катанию. А с минусами за аксель в короткой программе еще не разбиралась.

– Да разве плохому? У вас же только тройной аксель не получился в произвольной… И в протоколах нет ни одного элемента с отрицательным GOE, хотя вот уже второй этап судят достаточно строго. Комфортно соревноваться при таком скрупулезном рассмотрении каждого элемента?

– Мне кажется это справедливо, раньше стоило бы тоже так следить за этим. Да, исполнение прыжков оценивается строго, и это хорошо. Мне это подходит, знаешь, что если есть качественно исполненные элементы, то их оценят по достоинству.

– А ведь семь лет назад 14-летняя Лиза Туктамышева тоже праздновала триумф в Канаде…

– Да, перед поездкой на этап, думала об этом. Но точно своих тогдашних настроения и ожиданий не помню, слишком давно это было. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой - здесь