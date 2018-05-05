14:44 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Елизавета Туктамышева: "Медведева не глупая девочка. Она приняла правильное решение"

Чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева заявила, что фигуристка Евгения Медведева приняла правильное решение об уходе от тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, смена наставника чаще всего идет на пользу.

 
Евгения МЕДВЕДЕВА.Медведева ушла от тренера. И из спорта?

– Мне кажется, что расставание Медведевой и Тутберидзе было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера, – цитирует "Р-Спорт" Туктамышеву. – Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению. Мне кажется, что Женя неглупая девочка, и она все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Это хороший шаг в развитии самой себя и творчества. Смена тренера чаще всего идет в плюс.

Конечно, Этери Тутберидзе сделала максимум для того, чтобы Женя была лидером. Но когда идет постоянное соперничество на льду, все равно это очень сильно откладывается на психике и может быть еще хуже для спортсмена. Это может привести к психологическим последствиям, которые в будущем будут препятствовать достижению высоких результатов. Мне кажется, сейчас Медведева приняла правильное решение.

Напомним, 18-летняя Медведева под руководством Тутберидзе в Пхенчхане завоевала две серебряные медали в личном и командном зачете, а также стала двукратной чемпионкой мира и Европы.

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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180505/1136417813.html

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