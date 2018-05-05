Елизавета Туктамышева: "Медведева не глупая девочка. Она приняла правильное решение"

Чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева заявила, что фигуристка Евгения Медведева приняла правильное решение об уходе от тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, смена наставника чаще всего идет на пользу.

– Мне кажется, что расставание Медведевой и Тутберидзе было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера, – цитирует "Р-Спорт" Туктамышеву. – Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению. Мне кажется, что Женя неглупая девочка, и она все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Это хороший шаг в развитии самой себя и творчества. Смена тренера чаще всего идет в плюс.

Конечно, Этери Тутберидзе сделала максимум для того, чтобы Женя была лидером. Но когда идет постоянное соперничество на льду, все равно это очень сильно откладывается на психике и может быть еще хуже для спортсмена. Это может привести к психологическим последствиям, которые в будущем будут препятствовать достижению высоких результатов. Мне кажется, сейчас Медведева приняла правильное решение.

Напомним, 18-летняя Медведева под руководством Тутберидзе в Пхенчхане завоевала две серебряные медали в личном и командном зачете, а также стала двукратной чемпионкой мира и Европы.