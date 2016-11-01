Елизавета Туктамышева: "Костнер хочется сказать: "Каролиночка, катайся, а мы будем смотреть"

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева осталась недовольна своим выступлением на втором этапе "Гран-при" в Канаде. Россиянка показала четвертый результат, а победу одержала ее соотечественница Евгения Медведева. Также Туктамышева подчеркнула, что ей очень нравится тренироваться вместе с призером Олимпиады-2014 Каролиной Костнер.

- 100 процентов могу сказать, что это не самый мой лучший старт, - цитирует "Весь спорт" Туктамышеву. – Но мне понравилось, как проходили тренировки в Канаде, хотя это и не важно, все-таки на соревнованиях главное выступить хорошо. Но именно на тренировках я начала приходить в себя, чувствовать свое тело. И тройной аксель у меня здесь часто получался. В произвольной программе, пусть я допустила ошибки, но прыжки были очень уверенными, легкими. Мне было удобно их делать. Я считаю это самым главным итогом, потому что таких прыжков у меня не было давно, даже в прошлом сезоне. После этого старта я убедилась, что прогресс есть. Мы сделали определенные выводы, и в Китае, я думаю, картина будет складываться по-другому.

- На тренировках в Канаде вы смотрелись очень уверенно, а почему не все получилось в программе?

- Я сама пока не могу объяснить себе все это. В произвольной программе я абсолютно нормально исполнила первый тулуп. Это было мое классическое исполнение. А затем что-то щелкнуло, и я не смогла – не скрутила прыжок, то ли передержала или недодержала. И это повергло меня в шоковое состояние.

- В Санкт-Петербурге вместе с вашей группой сейчас тренируется Каролина Костнер. Что вам это дает?

- Каролину я обожаю. Это чудесный человек, и одно удовольствие быть с ней на одном льду. Она потрясающе скользит. Руки, хореография… Да, сейчас у нее небольшие проблемы с прыжками, но даже когда она не прыгает, ее катание – это потрясающе. Хочется сказать: "Каролиночка, катайся, а мы будем стоять и смотреть". Я рада ее приезду. Когда смотришь на Каролину, то ощущаешь, что рядом с тобой катается человек такой одухотворенности, такой работоспособности. Бросается в глаза гармония в ее движениях, осознанность, огромное желание кататься, поэтому она все делает и не устает, и ты не устаешь смотреть на нее.

- Каролина уже говорит немного по-русски?

- Со мной не говорит. Мы общаемся на английском. Я занимаюсь с репетитором, чтобы развивать язык, свободно им владеть, общаться без переводчика. Конечно, я не представляю пресс-конференции без вас, Татьяна. Так что пока не буду совершенствоваться настолько, чтобы они проходили без вашего участия.