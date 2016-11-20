Елизавета Туктамышева: "Исполнять тройной аксель в двух программах тяжело психологически"

Бронзовый призер "Гран-при" Китая Елизавета Туктамышева отметила, что на турнире в Загребе постарается исполнить тройной аксель. По словам фигуристки, выполнять этот прыжок сразу в двух программах тяжело с психологической точки зрения.

– Через две недели я поеду на турнир в Загребе, – приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Туктамышевой. – Там и Каролина Костнер, и мои друзья будут выступать. Такой проверочный старт перед чемпионатом России.

– Будете ли в Загребе пробовать тройной аксель?

– Если, все сложится, то попробуем. Конечно, хочется. И когда я в хорошей форме, то аксель делаю. Надо уже делать этот элемент. Все его ждут. Надо порадовать зрителей. Будем работать. Но главное не давить этим на себя. Если я начинаю давить, то получается только хуже. Это тяжело, когда от тебя все этого ждут.

– Если будет все удачно складываться, вы будете пробовать аксель в обеих программах?

– Пока только в произвольной. Хотя, может, у моих тренеров есть другие замыслы. Но в произвольной точно нужно пробовать, потому что вся программа подстроена под него. А в короткой еще тот формат, который мы установили в самом начале сезона. Поэтому если хотим включать в короткую тройной аксель, то придется много потрудиться, чтобы и с музыкой, и с элементами все уложилось по времени, чтобы все было достаточно четко. Но делать тройной аксель сразу в двух программах тяжело психологически.

– Если в короткой программе вы пока не будут вставлять тройной аксель, то, может, стоит вернуться к каскаду тройной лутц – тройной тулуп?

– Нет. Я делала этот каскад на тренировках, но такой верности как тулуп – тулуп три – три у меня нет. Я помню предолимпийский сезон, когда мы вставили лутц – тулуп и ритбергер, и я ни на одних соревнованиях не сделала чисто этот каскад. У меня лутц в высоту, я высоко его прыгаю, не приземляюсь с таким выкатом, как на тулупе. А мне еще нужно скорость иметь, чтобы могла каскад сделать. Мне надо подбирать ощущения, чтобы с лутца выехать удачно и чтобы хватило скорости и сил на тройной тулуп. Поэтому, думаю, правильнее восстановить тройной аксель.