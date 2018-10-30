Елизавета Туктамышева: "Хотелось доказать самой себе и всем, что я могу"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, победившая на "Гран-при Канады", в интервью "СЭ" рассказала подробности своего выступления.

Напомним, спортсменка во время показательной программы на Skate Canada разделась до белья. Она сняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. Победительница второго этапа "Гран-при" выступала под песню Бритни Спирс Toxic.

– Перед выступлением в Канаде прикидывали, что с точки зрения стратегии попадания в Финал серии "Гран-при" победа в Лавале перед поездкой в Японию очень важна?

– Японский этап будет сильным по составу. И очень классно, что канадская победа принесла мне максимальное количество баллов. Но когда я ехала в Лаваль, рассчитывала хотя бы попасть на пьедестал. Сейчас нужно разобрать ошибки, проработать их, чтобы в Японии выступить еще лучше.

– У вас на две программы ни одного достаточно "дорогого" по баллама тройного флипа. Почему?

– Он не проблемный, просто на такие плюсы как тройной лутц не выходит. Для меня он несколько каверзный прыжок. Решили, что при нынешней системе оценивания можно обойтись и без него.

– Какого находиться три сезона вне сборной, но не прийти к отчаянию и мысли закончить со спортом, а научиться спокойно относиться к себе и своему состоянию? Как можно успокоить себя в самые безнадежные моменты?

– Хотелось доказать самой себе и всем, что я могу, ведь на плохой ноте нельзя заканчивать. Была мотивация вернуться и доказать себе и всем, что сезон 2014/15 был не случайным. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой - здесь