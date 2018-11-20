Елизавета Туктамышева: "Фигуристы способны собрать 62-тысячный стадион "Зенита"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью "Известиям" подтвердила, что стала болеть за "Зенит" после чемпионата мира в России. Также она подчеркнула, что было бы интересно устроить ледовое шоу на стадионе петербургского клуба.
– Вы не скрываете, что в футболе болеете за "Зенит". Насколько сильно?
– Я бы не стала преувеличивать фанатизм, поскольку активно увлеклась футболом только после недавнего чемпионата мира. На стадионе была только два раза – оба в нынешнем сезоне. Но рада, что с "Зенитом" сейчас в отличных отношениях и клуб поддерживал меня в соцсетях во время всех этих переписок.
– Могли бы выступить на домашней арене "Зенита", как в скором времени собираются сделать хоккеисты сборной России?
– Почему бы и нет?
– Фигуристы в этом случае добьются заполнения 62-тысячной арены?
– Мне кажется, да. Фигурное катание популярно в России. А у нас в Санкт-Петербурге его любителей особенно много. Так что, если устроить на этом стадионе ледовое шоу или соревнование, оно соберет внушительную аудиторию.
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https://iz.ru/813871/aleksei-fomin/chelovek-ne-mozhet-postoianno-byt-na-pike-formy