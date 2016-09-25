Елизавета Туктамышева: "Двойной аксель делаю с закрытыми глазами. Обидно, что упала"

Россиянка Елизавета Туктамышева осталась довольна своим выступлением на турнире в Германии. Чемпионка мира и Европы-2015 заняла второе место, уступив Маи Михаре.

- Очень хорошо оцениваю этот старт, так как я не каталась очень большое для спортсмена количество времени, - цитирует "Р-Спорт" Туктамышеву. - Если сравнивать это выступление с этапом Кубка России - мы сделали очень большой шаг. Главное было для себя выступить. Понять, что я все-таки могу, и уже прихожу более-менее в форму. Мы ехали не за местом, а за хорошим прокатом.

Во время исполнения произвольной программы Туктамышева упала при исполнении второго акселя.

- Буду бдительней. Я делаю этот прыжок с закрытыми глазами, обидно, что получилось падение, - сказала фигуристка. - Но все к лучшему, не буду расслабляться. Видимо, из-за того, что я его всегда очень хорошо исполняла, немножко расслабилась и получилось такое падение.

Сейчас мы хотели прокатать программу более-менее стабильно, мы решили не включать туда тройной аксель, чтобы была целостность программы. Я над ним работаю, надеюсь, что в ближайшее время смогу показать его на соревнованиях в программе.