Елизавета Туктамышева: "Для себя я откатала очень хорошо"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после финала "Гран-при" отметила, что получила хороший опыт перед чемпионатом России. В Ванкувере она заняла третье место, уступив Рике Кихире и Алине Загитовой.

- Очень счастлива, потому что для себя я откаталась хорошо, - заявила Туктамышева на пресс-конференции. - Это хороший опыт перед чемпионатом России.

Юниорский финал? Восемь лет назад все казалось мне проще, я особенно ни о чем не думала. Это была новая жизнь и я просто ей наслаждалась. Я делала все, что хотела и получала от этого удовольствие.