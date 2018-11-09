Елизавета Туктамышева: "Чувствую себя немного эмоционально опустошенной"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Хиросиме (Япония). Спортсменка рассказала, что нервничала больше, чем во время этапа "Гран При" в Канаде.

- Я очень рада, что откатала короткую программу так, как сегодня, - приводит официальный сайт ISU слова Туктамышевой. - Я нервничала больше, чем во время этапа "Гран При" в Канаде. Было трудно кататься, потому что я была немного сонной.

Я вложила много сил в свою программу, потому что очень хотела хорошо выступить. Сейчас я чувствую себя немного эмоционально опустошенной. Я хочу восстановиться для произвольной программы и откатать ее лучше, чем в Канаде.

Туктамышева набрала за свой прокат 76.17 баллов. Россиянка исполнила тройной аксель, каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц. Она стала единственной фигуристкой, которая выполнила прыжок ультра-си.