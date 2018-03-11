Елена Веснина: "От Медведевой появлялись мурашки, а от Загитовой - нет"

Россиянка Елена Веснина поделилась своими впечатлениями от просмотра соревнований по фигурному катанию среди женщин. Веснина рада, что золотую и серебряную медали завоевали россиянки – Алина Загитова и Евгения Медведева соответственно.

– Я обожаю Алину. Она такая красивая, она такая молодая, она такая светлая. Но когда катается Женя, у меня появляются мурашки. А когда я смотрю на Алину, то их нет, – заявила Веснина в беседе с известным журналистом Дэвидом Кейном. – Я просто рада, что они завоевали золото и серебро на Олимпиаде. Это спорт, иногда он бывает несправедлив. Может быть сейчас все было справедливо для Алины, а Женя, возможно, выиграет следующую Олимпиаду.