Елена Радионова: "Знаю, что могу лучше, поэтому сегодня я не очень довольна своим прокатом"

Российская фигуристка Елена Радионова недовольна своим результатом в коротком прокате в финале серии "Гран-при" в Марселе. По словам спортсменки, она от себя ожидала лучшего катания.

Радионова показала пятый результат, набрав 68,98 балла. Первое место после короткой программы занимает россиянка Евгения Медведева, установившая новый мировой рекорд – 79,21 балла.

– Я знаю, что могу лучше, поэтому сегодня я не очень довольна своим прокатом, – приводит ТАСС слова Радионовой. – Сегодня у меня были нечистые выезды с прыжков, недокрут в ритбергере. Почему так произошло, я пока не не могу объяснить, ведь чувствую себя хорошо. Теперь необходимо как следует разозлиться и правильно настроиться на произвольную программу.