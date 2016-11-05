Елена Радионова: "Я поменяла стиль в этом году – стараюсь к каждому сезону делать разные программы"

Российская фигуристка Елена Радионова подчеркнула, что в межсезонье поменяла свой стиль, и ей нравится менять образы каждый год. В пятницу спортсменка заняла второе место в короткой программе на московском этапе "Гран-при", получив от судей 71,93 балла. Лидером после первого дня соревнований является еще одна представительница России Анна Погорилая (73,93).

– Я поменяла стиль в этом году, – приводит "Р-Спорт" слова Радионовой. – Вообще я стараюсь к каждому сезону делать разные программы, чтобы я не была в одном образе. Это и для зрителей интересно, и я сама развиваюсь. В этом году у меня такая интересная короткая программа, "Порги и Бесс", как раздвоение личности. Мы решили сделать необычное платье, отойти от фигурнокатательных стереотипов – обычных фигурных платьиц с камешками. Мы решили выбрать необычный фасон без камней, поэкспериментировать. Кроме того, у меня в этом году новые постановщики программ. Я думаю, это правильно, что мы меняем стиль, потому что мы не должны быть однотипными, мы должны себя показывать в разных образах. И, тем более, если это возможно, почему бы это не показать?