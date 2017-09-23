Елена Радионова: "Выступление в Братиславе очень неудовлетворительно"

Фигуристка Елена Радионова осталась недовольна своим выступлением на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Фигуристка стала третьей, уступив победительнице - соотечественнице Евгении Медведевой - и японке Рике Хонго.

- Оцениваю старт очень неудовлетворительно, я очень недовольна своим прокатом, это все, что могу сказать, - цитирует "Р-Спорт" Радионову. - Не знаю, что случилось на риттбергере, я никогда в жизни так не падала. До сих пор не могу понять, что это было. Проблем на тренировках не было с этим прыжком. А тут и на разминке с этим прыжком такое, и на старте. Подумаешь о чем угодно тут.

Тренер Елена Германовна Буянова что-то мне крикнула в прокате, я не поняла, что именно. Подумала - может быть, она хочет, чтобы я повторила риттбергер? У меня в конце программы еще идет чуть-чуть музыка, и я решила попробовать его сделать.

На тренировках проблем нет, и я не понимаю, почему такое произошло на старте. Сейчас приедем домой и будем разбираться. Может быть, поменяем немного подготовку. Честно говоря, до конца не понимаю, почему так случилось, мне обидно, но я постараюсь справиться с ситуацией.

Мы обсуждали прокат, что и как, потому что все-таки мы еще друг к другу привыкаем. Она смотрит, как я веду себя в разных ситуациях. У нас идет притирка. Мы пытались понять, почему были допущены ошибки