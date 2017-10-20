Елена Радионова: "В произвольной программе нужно откататься лучше"

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова, которая стала пятой на этапе "Гран-при" в Москве после короткой программы, рассчитывает лучше выступить в произвольной. По словам фигуристки, необходимо выходить на лед и делать то, что можешь.

– На тренировках у меня не было ошибок на каскаде, но что уже об этом говорить, сама виновата, – сказала Радионова. – Завтра надо откататься лучше. Можно до бесконечности искать причину, но надо выходить и все делать.

Мы с тренером, хореграфом и мамой решили поменять платье, потому что изначальный вариант не всем понравился. В итоге на турнире в Финляндии я каталась в платье, которое было сшито для показательных, мне оно нравится. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Медведева – первая после короткой программы в Москве, Радионова – пятая