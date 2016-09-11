Елена Радионова: "В моей новой программе нет столько слез, сколько в прошлогодней"

Серебряный призер чемпионата Европы-2016 Елена Радионова подчеркнула, что ее короткая программа на новый сезон еще нуждается в доработке. Спортсменка представила ее на контрольных прокатах сборной России в Сочи.

- Новая короткая программа мне очень нравится, я предстала в новом стиле. Это очень интересный образ, - цитирует "Р-Спорт" Радионову. - Сейчас у нас начало сезона, нужно еще многое доработать. Она игривая, но в то же время серьезная. Она требует не меньше эмоциональной нагрузки, чем прошлогодняя "Je t'aime", просто эти программы разные по настроению. Но каждая из них катается с душой.

В новой нет столько слез, сколько в прошлогодней, которая была лирическая и драматическая, но в этом сезоне моя короткая веселая и легкая. Два абсолютно разных образа.