Елена Радионова: "Травма Липницкой не выбила из колеи"

Россиянка Елена Радионова, ставшая второй на московском этапе "Гран-при" подчеркнула, что травма ее соотечественницы Юлии Липницкой не помешала ее выступлению в произвольной программе. Первое место на турнире заняла еще одна представительница России Анна Погорилая. Липницкая после короткой программы шла третьей, однако из-за повреждения опустилась на 12-е место.

- Я чувствовала, что что-то произойдет перед моим прокатом, - цитирует ТАСС Радионову. - В прошлом году именно на московском этапе мне было непросто из-за того, что со мной рядом из-за болезни не могла находиться мой тренер. И сейчас чего-то такого ждала. Но это не выбило меня из колеи. Смешанные ощущения, я недовольна ошибками. Но с другой стороны, знаю, над чем работать дальше.