Елена Радионова: "Радоваться нечему"

Фигуристка Елена Радионова заявила, что не показала свой максимум на чемпионате России. В короткой программе 18-летняя россиянка стала 13-й, по итогам двух программ она набрала 196,78 балла.
– Довольны своим выступлением?
– Нет, естественно, недовольна. Была бы довольна, если бы сделала все по максимуму. Пока радоваться нечему.
– Рассчитывали на большее?
– Конечно! Рассчитывала, что обе программы откатаю достойно. Обидно и неприятно, ведь была готова достаточно хорошо.
– Помешала нервная обстановка?
– Конечно, обстановка была достаточно напряженная. Все переживают, кто бы что не говорил. Но волнение не должно сказываться на спортсмене, это привычная для нас обстановка.
– В чем причина того, что не удалось показать максимум.
– Сложно сказать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)