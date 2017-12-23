Елена Радионова: "Радоваться нечему"

Фигуристка Елена Радионова заявила, что не показала свой максимум на чемпионате России. В короткой программе 18-летняя россиянка стала 13-й, по итогам двух программ она набрала 196,78 балла.

– Довольны своим выступлением?

– Нет, естественно, недовольна. Была бы довольна, если бы сделала все по максимуму. Пока радоваться нечему.

– Рассчитывали на большее?

– Конечно! Рассчитывала, что обе программы откатаю достойно. Обидно и неприятно, ведь была готова достаточно хорошо.

– Помешала нервная обстановка?

– Конечно, обстановка была достаточно напряженная. Все переживают, кто бы что не говорил. Но волнение не должно сказываться на спортсмене, это привычная для нас обстановка.

– В чем причина того, что не удалось показать максимум.

– Сложно сказать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)