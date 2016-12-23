Елена Радионова: "Прокатом полностью не удовлетворена"

Елена Радионова призналась, что не слишком довольна своей короткой программой на чемпионате России, несмотря на хорошие оценки. По итогам турнира, который проходит в Челябинске, будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы.

– Прокат был нормальный, но не здоровский, полностью не удовлетворена, он получился рабочим. Есть трудности, с ними приходится бороться, но в конце было много эмоций – я могу, я борюсь, – цитирует ТАСС Радионову. – Марсель прошел, постаралась его забыть. Очень хотелось вернуться, начать тренироваться, исправить ситуацию. Работали над прыжками, шагами, вращениями. Все должно было быть в совокупности. В произвольной будет проще, надо настроиться.