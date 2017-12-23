Елена Радионова: "Непопадание на Олимпиаду-2014? Мы живем в такой реальности, тут все случилось так"

Фигуристка Елена Радионова подчеркнула, что не жалеет о непопадании на Олимпиаду-2014. Сегодня 18-летняя спортсменка заняла десятое место на чемпионате России.

- У вас не было сожаления о том, что вы не попали на Олимпиаду в 2014 году?

- Когда я каталась у меня были совсем другие мысли (улыбается). А так... Можно обсуждать это, но мы живем в такой реальности и тут все случилось именно так.

- Согласитесь с тем, что кому-то везет с выходом во взрослый спорт, а кому-то нет?

- Считаю, что кому-то дается в одном, а кому-то другом. Если одна дверь закрывается - открывается другая. Все приходит в нужное время в нужном месте.

- Насколько комфортно конкурировать с четырнадцатилетними девочками?

- Знаете, я как-то об этом не задумывалась. Стараюсь сначала делать свое, а потом смотреть на других.

- Часто задумываетесь о том какой образ для выступления выбрать?

- У меня много идей для программ. Слушаю много разной музыки, иногда представляю как под эту мелодию катались бы другие спортсмены, иногда представляю себя. Так мы подбирали номер для показательного выступления. Я еще 2-3 года назад чувствовала, что эта музыка - мое. (Сергей ЯРЕМЕНКО)