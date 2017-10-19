Елена Радионова: "Надеюсь, что моя новая произвольная программа понравится зрителям"

Фигуристка Елена Радионова отметила, что сменила произвольную программу. Спортсменка надеется, что новая программа понравится зрителям.

– Мы приняли решение оставить ту же короткую программу, а произвольная у меня новая, – цитирует "Р-Спорт" Радионову. – Думаю, она очень интересная, и я надеюсь, что она понравится зрителям. Я сама по себе очень эмоциональный человек, и катаю эту программу так, как я чувствую.

Когда катаюсь, полностью отдаюсь зрителям, трибунам, судьям, всем, кто за меня болеет, всем, кто вообще на меня смотрит. Я не могу кататься так, как кого-то у нас учат – тут подними руку, а тут улыбнись. Я всегда катаюсь так, как чувствую.

Напомним, что московский этап серии Гран-при, на котором выступит Радионова, пройдет во дворце "Мегаспорт" 20-22 октября.