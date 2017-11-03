Елена Радионова: "На "Гран-при" в Китае выступаю увереннее, чем в России"

Россиянка Елена Радионова отметила, что на этапе "Гран-при" в Китае она выглядит увереннее, чем на первом своем этапе серии в сезоне в Москве.

Радионова за короткую программу получила 70,48 балла. Спортсменка занимает промежуточное третье место. На московском этапе "Гран-при" спортсменка была пятой в короткой программе с результатом 68,75 балла, а в итоге заняла на "Гран-при" в Москве четвертое место.

- Мне повезло, что после "Гран-при" в Москве мне не надо было никуда ехать, и мы быстро возобновили тренировки, потому что до следующего "Гран-при" времени было не так много. Я считаю, что здесь я каталась увереннее и лучше, что показали и оценки, - цитирует "Р-Спорт" Радионову.