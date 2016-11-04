22:48 4 ноября | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Елена Радионова: "Моя любимая фраза - "нет предела совершенству"

0
0
0

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова, показавшая второй результат после короткой программы (71,93 балла), отметила, что в произвольном прокате на этапе "Гран-при" в Москве она впервые выступит с новой программой "Принцесса Турандот". Фигуристка также сообщила, что довольна исполнением короткой программы, но ей всегда есть, над чем работать.

– В произвольном прокате на этапе "Гран-при" в Москве я впервые представлю свою новую программу – "Принцесса Турандот", – приводит ТАСС слова Радионовой. – Эту историю все прекрасно знают, она о девушке, которая поначалу была одним человеком, но потом влюбилась и сердце ее растаяло.

Прокат короткой программы был хороший, но моей любимой фразой всегда остается "нет предела совершенству". Это мой первый старт сезона, впереди много работы.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3759981

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ