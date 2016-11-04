Елена Радионова: "Моя любимая фраза - "нет предела совершенству"

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова, показавшая второй результат после короткой программы (71,93 балла), отметила, что в произвольном прокате на этапе "Гран-при" в Москве она впервые выступит с новой программой "Принцесса Турандот". Фигуристка также сообщила, что довольна исполнением короткой программы, но ей всегда есть, над чем работать.

– В произвольном прокате на этапе "Гран-при" в Москве я впервые представлю свою новую программу – "Принцесса Турандот", – приводит ТАСС слова Радионовой. – Эту историю все прекрасно знают, она о девушке, которая поначалу была одним человеком, но потом влюбилась и сердце ее растаяло.

Прокат короткой программы был хороший, но моей любимой фразой всегда остается "нет предела совершенству". Это мой первый старт сезона, впереди много работы.



