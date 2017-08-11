Елена Радионова: "Было сложно, всем хочется занимать первые места, любое поражение дается нелегко"

Россиянка Елена Радионова в интервью "СЭ" призналась, что было сложно не опускать руки, зная, что ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира в этом сезоне, скорее всего, не выступит. Спортсменка показала лишь 5-й результат на чемпионате России.

– Конечно, было сложно, - отметила Радионова. - Нам всем хочется занимать первые места, любое поражение дается нелегко. Я заставила себя думать о том, что поеду на универсиаду, что там должна показать себя с лучшей стороны – хотя бы для того, чтобы получить шанс выступить в командном чемпионате мира. Я получила этот шанс. Поэтому и не могу сказать, что проиграла чемпионат России – и все, сезон закончился. Скорее наоборот: неудача сильно меня мобилизовала. Опять же в ситуации были и плюсы. За то время, что у меня образовалось, успела проанализировать множество вещей – понять, что мне нужно для работы, не допускать ошибок, которые случились в сезоне.

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