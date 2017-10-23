Елена Ильиных: "Отбор на чемпионат России важнее, чем работа комментатором"

Российская фигуристка Елена Ильиных, выступающая в танцевальном дуэте с Антоном Шибневым, довольна своим дебютом в качестве комментатора московского этапа серии "Гран-при", но сейчас сконцентрирует свои силы на отборе к чемпионату России. По словам спортсменки, ей понравились выступления всех трех российских дуэтов на московском льду.

– Комментировать московский этап меня пригласила Юля, сказала: "Давай попробуем", – цитирует ТАСС Ильиных. – Это был необычный опыт, интересно наблюдать за своим видом спорта из комментаторской кабинки.

Мне понравились Бетина Попова и Сергей Мозгов, они прогрессировали, показали яркую произвольную программу. У Саши Степановой и Ивана Букина были абсолютно олимпийские программы, все чисто сделали. Здорово попали в тему Катя Боброва и Дима Соловьев – Катя женственная, настоящая, органичная. Жаль, была ошибка, но ошибки только делают нас сильнее.

Если пригласят еще раз стать комментатором, с удовольствием соглашусь, это здорово, но сейчас задачи все– таки иные – мы сконцентрированы на отборе к чемпионату России, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. Мы делаем все, чтобы отобраться на этот турнир – мы усилили наши программы, произвели много перестановок, изменили элементы. Все это нелегко, но мы готовы идти на риск, тренируясь с семи утра до десяти вечера.