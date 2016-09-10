Елена Ильиных: "Очень хотели выступать в Сочи, но старая травма Жиганшина не позволила этого сделать"

Российская фигуристка Елена Ильиных, выступающая в танцевальной паре с Русланом Жиганшиным, заявила, что их дуэт снялся с контрольных прокатов в Сочи из-за травмы партнера.

– У Руслана буквально вчера обострилась старая травма, – приводит "Р-Спорт" слова Ильиных. – Мы приехали сюда и тренировались очень хорошо, специалистам очень понравились наши программы. Они сделали замечания, сказали, что нужно доработать, но все, что мы хотели, показали. Очень хотели выступать, но старая травма не позволила этого сделать. В Оберстдорф мы не поедем, но в этапе "Гран-при" Skate America участие примем.

Сегодня пара должна была представить короткую программу нового сезона на контрольных прокатах фигуристов сборной России, проходящих 10-11 сентября во дворце спорта "Шайба" Олимпийского парка Сочи. В воскресенье другие спортсмены сборной России продемонстрируют произвольные программы.