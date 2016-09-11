Елена Ильиных: "Нельзя прекращать историю произвольной программы "Фрида"

Россиянка Елена Ильиных заявила, что вместе с Русланом Жиганшиным продолжит показывать произвольную программу "Фрида" в качестве показательного выступления. С этой программой они выступали в прошлом сезоне и, по словам спортсменки, она многое для нее значит.

- "Фриду" на самом деле очень жалко, но, я думаю, мы ее будем использовать в показательном танце, - цитирует "Р-Спорт" Ильиных. - Я абсолютно не хочу забывать эту программу, я ей жила и живу, "Фрида" тяжелее всего мне давалась эмоционально, пропускала ее через себя. Жаль, что не увидели ее на чемпионатах Европы и мира. Нельзя прекращать ее историю. Мы что-то придумаем, чтобы люди эту программу еще увидели.