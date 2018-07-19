Елена Буянова: "Тен был гениален"

Бывший тренер казахстанского фигуриста Дениса Тена Елена Буянова выразила соболезнования в связи со смертью своего подопечного. Ранее стало известно, что бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался в возрасте 25 лет от ножевого ранения.

- Денис – потрясающий талант. Такие рождаются единицами, он талантлив не только в спорте, но и в жизни, - цитирует "Р-Спорт" Буянову. - Очень разносторонний человек. Это ужасное горе…

У него с детства были звездные задатки, но ему было тяжело пробиваться. Но он был гениален. Как говорят, посредственность сама пробьется, а гениальным надо помогать. Мы всегда очень хотели, чтобы мир увидел, что есть такой мальчик из Казахстана. Ему предлагали кататься за Россию, но я как его тренер была против, потому что такие люди должны выступать за свою родину. В итоге он завоевал медаль Сочи, что стало плодом его труда. Я не могу в это поверить…