Елена Буянова: "После Плющенко в мужском катании мы перестали работать на опережение"

Известный тренер Елена Буянова выразила мнение, что причиной неудач в мужском одиночном катании может являться отсутствие "работы на опережение". Последним из россиян чемпионат мира выигрывал Евгений Плющенко в 2004 году, чемпионат Европы - он же в 2012 году.

- Возможно, мы перестали работать на опережение, - цитирует официальный сайт ФФККР Буянову. - В свое время мы с Ковтуном были одними из первых, кто пробовал в короткой программе два четверных, в произвольной – три. Нас многие тогда осуждали. Но жизнь показала, что этот был правильный путь. Сегодня все мужское одиночное катание движется именно в этом направлении, увеличивая количество четверных и многооборотных прыжков. Ребята пытаются делать уже пять четверных в программе, и это дает новый толчок развитию вида.

Да, у нас есть хорошие спортсмены. Миша Коляда – безумно талантливый парень. Он немного поздно влился в сильную компанию, потому что была травма. Но если Коляда успеет за год пройти свой путь, честь ему и хвала. У этого спортсмена есть все данные, чтобы подняться выше.

Самарин, Алиев, другие молодые ребята. Пока они не могут на равных конкурировать с лидерами мирового катания, но у них верное направление. Кстати, Саше Самарину произвольную программу сделал Петр Чернышев, короткую – Никита Михайлов. Не буду раскрывать всех секретов, скажу только, что болельщиков ждет большой сюрприз.

- После чемпионата мира знаменитый тренер Елена Анатольевна Чайковская высказала мнение, что увеличение количества четверных у мужчин изменит селекцию спортсменов. Востребованными станут мальчики невысокого роста, с короткими ногам, то есть более низким центром тяжести.

- А где их брать? Если по телосложению наши мальчики отличаются от азиатов, то генетику мы не изменим. Мальчиков вообще в фигурное катание приходит мало, а после года обучения остается еще меньше, многие уходят в хоккей. Так что мы вынуждены работать с теми, кто есть.