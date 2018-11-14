Елена Буянова: "Настал момент, что Радионова дальше терпеть уже не может"

Заслуженный тренер России Елена Буянова в интервью РИА Новости рассказала о проблемах со здоровьем российской фигуристки Елены Радионовой. По ее словам, спортсменке очень тяжело дается работа на льду.

– У нее с детства есть проблема со здоровьем, не связанная со спортом. Всегда, когда она каталась, она постоянно с этим боролась. Она жила с этой проблемой. Улыбалась, но постоянно ощущала боль. Но у нее наступил момент, когда терпеть ее нет сил, да и не хочется уже. Эта ситуация напоминает мне ту, когда спортсмен не может себя собрать. Очень часто в спорте случается такое состояние. Лене надо отдать должное. Зная о своей проблеме, она постоянно лечилась, три раза в неделю – у врачей, которые ее непрерывно восстанавливали. Она проявляла себя бойцом все эти годы, которые она выступает, и всегда озаряла всех своей улыбкой. Я первая оглашаю данную проблему, которая на самом деле всегда была с Леной. Настал момент, что дальше она терпеть уже не может. Очень тяжело.

– Проблемы со спиной?

– Как правило, да, но от спины происходят другие сложности. Поэтому Лену можно понять и восхититься ее бойцовскими качествами.

– Татьяна Тарасова, которой Радионова небезразлична, говорила мне, что проблемы возникают от отсутствия у фигуристки самодисциплины, связанной с питанием.

– Конечно. Мы же привыкли к тому, что спортсмен не должен быть обычным человеком. Но наступает время, когда и он проявляет рядовую человеческую слабость. Ты с ним разговариваешь, он все понимает, но сделать ничего не может. У Лены произошла та же ситуация, она понимает многие вещи, но не может совладать с собой. Когда она была маленькая, все получалось быстро и легко, но сейчас она выросла, и у нее происходит совсем не так, как хочется.

– Есть какие-то сроки восстановления?

– Нет, никаких. Никто не может спрогнозировать. Она ходит на тренировки, катается, но в минимальном объеме и без нагрузок.

– Этот сезон для нее закончен?

– Не могу ничего сказать, потому что не знаю, как пройдет восстановление. Врачи не гарантируют скорейшего выздоровления.

– Но вам как тренеру не лучше самой снять спортсменку с соревнований текущего сезона, чтобы дать ей восстановиться?

– Я не заставляю ее выступать, если она не может. А что будет через месяц, я не знаю. Вы задаете вопросы, на которые сами знаете ответы. Никто Лену списывать не собирается. Она своей карьерой заслужила то, что мы должны сделать для нее все, чтобы дойти до конца.