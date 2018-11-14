14:33 | Фигурное катание

Елена Буянова: "Настал момент, что Радионова дальше терпеть уже не может"

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Заслуженный тренер России Елена Буянова в интервью РИА Новости рассказала о проблемах со здоровьем российской фигуристки Елены Радионовой. По ее словам, спортсменке очень тяжело дается работа на льду.

– У нее с детства есть проблема со здоровьем, не связанная со спортом. Всегда, когда она каталась, она постоянно с этим боролась. Она жила с этой проблемой. Улыбалась, но постоянно ощущала боль. Но у нее наступил момент, когда терпеть ее нет сил, да и не хочется уже. Эта ситуация напоминает мне ту, когда спортсмен не может себя собрать. Очень часто в спорте случается такое состояние. Лене надо отдать должное. Зная о своей проблеме, она постоянно лечилась, три раза в неделю – у врачей, которые ее непрерывно восстанавливали. Она проявляла себя бойцом все эти годы, которые она выступает, и всегда озаряла всех своей улыбкой. Я первая оглашаю данную проблему, которая на самом деле всегда была с Леной. Настал момент, что дальше она терпеть уже не может. Очень тяжело.

– Проблемы со спиной?

– Как правило, да, но от спины происходят другие сложности. Поэтому Лену можно понять и восхититься ее бойцовскими качествами.

– Татьяна Тарасова, которой Радионова небезразлична, говорила мне, что проблемы возникают от отсутствия у фигуристки самодисциплины, связанной с питанием.

– Конечно. Мы же привыкли к тому, что спортсмен не должен быть обычным человеком. Но наступает время, когда и он проявляет рядовую человеческую слабость. Ты с ним разговариваешь, он все понимает, но сделать ничего не может. У Лены произошла та же ситуация, она понимает многие вещи, но не может совладать с собой. Когда она была маленькая, все получалось быстро и легко, но сейчас она выросла, и у нее происходит совсем не так, как хочется.

– Есть какие-то сроки восстановления?

– Нет, никаких. Никто не может спрогнозировать. Она ходит на тренировки, катается, но в минимальном объеме и без нагрузок.

– Этот сезон для нее закончен?

– Не могу ничего сказать, потому что не знаю, как пройдет восстановление. Врачи не гарантируют скорейшего выздоровления.

– Но вам как тренеру не лучше самой снять спортсменку с соревнований текущего сезона, чтобы дать ей восстановиться?

– Я не заставляю ее выступать, если она не может. А что будет через месяц, я не знаю. Вы задаете вопросы, на которые сами знаете ответы. Никто Лену списывать не собирается. Она своей карьерой заслужила то, что мы должны сделать для нее все, чтобы дойти до конца.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20181114/1145927402.html

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