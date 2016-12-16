Тренер Марии Сотсковой Елена Буянова заявила, что 16-летняя фигуристка столкнется с непростой задачей на чемпионате России. Дебютантка взрослого сезона Сотскова заняла второе место на этапе "Гран-при" в Париже вслед за чемпионкой мира Евгенией Медведевой, преодолев отметку в 200 баллов (200,35). Менее чем через две недели она стала третьей на этапе в Японии (195,88), после чего пробилась в финал серии в Марселе, где заняла пятую позицию (198,79). Чемпионат России пройдет 22 - 24 декабря в Челябинске.

– Перед Машей стоит сложная задача – выступить на чемпионате России после серии непростых турниров подряд, – приводит "Р-Спорт" слова Буяновой. – А национальный чемпионат – самый сложный старт для всех наших спортсменов. Волноваться будут все. Маша – не исключение. Если она покажет то, что запланировала, баллы у нее, надеюсь, будут хорошими, хотя какие-то цифры мы не загадываем. Она полна решимости для того, чтобы бороться. Готовимся и с интересом ждем соревнований.