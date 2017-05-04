Экспертный совет Минспорта РФ признал удовлетворительным выступление фигуристов в прошлом сезоне

Экспертный совет Минспорта РФ заслушал отчет руководителей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Как сообщает официальный сайт федерации, выступление российских фигуристов в минувшем сезоне признано удовлетворительным.

На шести этапах Гран-при этого сезона российские фигуристы завоевали в общей сложности 17 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. В Финале Гран-при российские фигуристы завоевали две золотые медали из четырех видов. На чемпионате Европы в активе россиян 6 медалей из 12 разыгрываемых: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. На чемпионате мира российские фигуристы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали.

По итогам выступлений сборная России на Олимпийских играх в Пхенчхане будет представлена тремя спортивными парами, тремя фигуристками в женском одиночном катании, двумя танцевальными дуэтами и двумя спортсменами в мужском одиночном катании.