Екатерина Боброва: "Здорово, что в России теперь есть конкуренция в танцах"

Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев осталась довольна выступлением на чемпионате Европы. Дуэт завоевал серебро, уступив только Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

– В целом прокатом довольны, за исключением помарки на второй поддержке. Получилось не очень чисто, потому что на выходе немного смазали впечатление. Но чуть менее эмоционально, чем на России, но тоже на уровне. Понимаем, над чем надо работать, благо время еще есть. Особое внимание уделим румбе, потому что нельзя терять золотые баллы, которые могут потом привести к неприятным последствиям, и будет стараться выводить дорожки на четвертый уровень, - сказал Соловьев. - Вчера мы злились на себя, но нас подстегивает конкуренция, которая появилась в сборной России, мы знаем, что ребята наступают нам на пятки и прибавляют от старта к старту. И сегодня мы выходили на тренировку с хорошей спортивной злостью.

- Классно, что есть конкуренция. Потому что она есть уже во всех видах, а какое-то время в России в танцах ее не было. Тем интереснее будет возвращаться! - добавила Боброва. (Екатерина БЕСПАЛОВА)