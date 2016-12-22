Екатерина Боброва: "Занервничала перед прокатом, Дима сказал, что от усталости"

Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев остались довольны оценками судей по итогам короткой программы на чемпионате России. По словам партнерши, она перед стартом немного нервничала.

- Спасибо за высокую оценку нашего проката, - цитирует ТАСС Соловьева. - Понимаем, что нас хотят приободрить, мотивировать. Сначала у нас не все заладилось - на первой тренировке мы немного ошиблись, сегодня с утра не лучшим образом катали, но в итоге вышли и сделали свою работу.

- Занервничала перед прокатом, но Дима сказал мне - это усталость, - сказала Боброва. - У нас идет старт за стартом, между которыми перерыв не больше двух недель, но осталось немного, завтра соберемся как следует в произвольной программе, постараемся получить высокие оценки.