Екатерина Боброва: "Вернуться было сложнее, чем отказаться от спорта"

Олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва отметила, что ей было непросто вернуться в спорт после временного отстранения из-за мельдония. Спортсменка была дисквалифицирована из-за обнаружения в ее пробе запрещенного препарата. Впоследствии она была амнистирована на основании нового правила ВАДА о минимальной концентрации мельдония в организме.

- Я свыклась с мыслью "почему хорошо, что я ушла из фигурного катания", - цитирует "Р-Спорт" Боброву. - Я жила с этим внушением месяц. А потом пришлось убеждать себя в противоположном: наверное, фигурное катание – это хорошо. Да нет, не хорошо – это здорово! Нам сказали: "Ребята, вы можете выступать вновь". И вернуться было сложнее, чем отказаться от спорта.

К тому моменту я же поняла для себя, как жить дальше. А тут – пошли обратно. Пришлось опять куда-то далеко прятать новые мысли и идеи. Пришлось возвращать себя к настрою, что нам есть еще что доказывать. Пойти было непросто, но мы справились, поговорили с Сашей Жулиным, с Димой Соловьевым. Поставили цели и задачи, потому что если бы не было их, то не было бы ради чего возвращаться.