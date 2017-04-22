Екатерина Боброва: "Сборная России в Токио выступила не на своем максимуме"

Российская фигуристка Екатерина Боброва считает, что сборная России не показала свое лучшее выступление на командном чемпионате мира в Токио. Россияне заняли второе место, уступив японцам.

- Наша команда выступила не на своем максимуме, но мы очень рады, что эти соревнования сплотили нас, - цитирует официальный сайт ФФККР Боброву. - Рады, что сезон окончен. Сезон получился долгим и выдался непростым, поэтому особенно приятно поставить красивую точку.

Меня особенно впечатлили соревнования девочек. Как минимум первые шесть спортсменок катались чисто, эмоционально, на максимуме. Все видели, какая борьба шла за первую тройку. И было потрясающе наблюдать за этим соперничеством с трибуны, поддерживая наших спортсменок. Девочки выступили здорово. Женя - просто молодец!

17-летняя Евгения Медведева на турнире установила мировой рекорд, набрав за две программы 241,31 балла.