Екатерина Боброва: "Решение о возвращении еще не принято"

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва​ в интервью "Известиям" призналась, что решение о возвращении в спорт пока не принято. После Олимпиады-2018 она и Дмитрий Соловьев решили взять паузу в спортивной карьере.

– Трудно будет после этого возвращаться в большой спорт?

– Мы с Дмитрием уже пропускали сезон. После этого вполне успешно вернулись. Думаю, и сейчас не возникнет проблем, поскольку пока пауза длиной всего в год. Но окончательного решения мы еще не приняли. Сроки возвращения сейчас пока не назову.