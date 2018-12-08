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Екатерина Боброва: "Решение о возвращении еще не принято"

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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва​ в интервью "Известиям" призналась, что решение о возвращении в спорт пока не принято. После Олимпиады-2018 она и Дмитрий Соловьев решили взять паузу в спортивной карьере.

– Трудно будет после этого возвращаться в большой спорт?

– Мы с Дмитрием уже пропускали сезон. После этого вполне успешно вернулись. Думаю, и сейчас не возникнет проблем, поскольку пока пауза длиной всего в год. Но окончательного решения мы еще не приняли. Сроки возвращения сейчас пока не назову.

Дополнительная информация

https://iz.ru/820862/aleksei-fomin/ekaterina-bobrova-reshenie-o-vozvrashchenii-eshche-ne-priniato

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