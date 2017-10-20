Екатерина Боброва: "Рады, что судьи так оценили нас"

Многократные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занимающие второе место после короткой программы на "Гран-при России", после проката были довольны своими оценками. Они отметили, что короткий танец вызывал у них опасения.

– Нам поставили неплохие уровни, и мы рады, что судьи так оценили нас, – сказала Боброва. – Для меня короткий танец был камнем преткновения, хотя он очень мне нравится и мы никогда не срывали его на тренировках. Мы большое внимание уделяли произвольному танцу, а в коротком что-то упустили, но сегодня это удалось наверстать. Думаю, дальше все пойдет хорошо. Второе место? В прошлом году мы тоже были вторыми после короткой программы, а в итоге стали первыми. У нас тактика такая.

– Довольны прокатом, – заметил, в свою очередь, Соловьев. – Ведь на соревнованиях всегда проявляются не очень удачные моменты, которые мы отметим и будем потом знать. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)