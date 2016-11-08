Екатерина Боброва: "Перед "Гран-при" в Москве не думала ни о местах, ни об оценках"

Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, отметила, что им удалось победить на московском этапе "Гран-при" благодаря тому, что удалось абстрагироваться от погони за результатом. За счет победы в Москве танцевальный дуэт пробился в финал серии.

- После "Гран-при" Америки у меня остался осадок, - цитирует официальный сайт ФФККР Боброву. - Было очень обидно, что выступили неудачно, что допустили ошибки, из-за которых нам снизили баллы. Но я поняла, в чем заключалась моя основная ошибка. Мне очень хотелось высокого места, хороших оценок, несмотря на то, что мы выступали в Америке. Поэтому нужно было перенастроить себя. И когда я готовилась перед московским этапом, то не думала ни о местах, ни об оценках, о том, что выступаем дома. Мне было важно просто откатать программы с хорошим настроем, откатать для зрителей, порадовать тех, кто пришел поболеть за нас. Болельщиков, родных, тренеров. Ведь тренеры очень много сил отдают нам. Видно, как они переживают!