Екатерина Боброва: "Отец Жулина был преданным болельщиком нашей пары. Его не стало, нам приходится очень тяжело"

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, сказала, что эмоциональная реакция тренера Александра Жулина после их победы дуэта на чемпионате России связана с кончиной его отца. Спортсменка отметила, что этот старт в Санкт-Петербурге был для нее очень сложным.

- Вы не знаете, что остается за кадром, с чем нам приходится справляться по ходу подготовки, что происходит внутри группы, - цитирует "Р-Спорт" Боброву. - На соревнованиях мы показываем "конфетку". И только нам одним известно, что скрывается за красивой оберткой.

- Не знаю, стоит ли говорить об этом, но Саша (Жулин. - Прим. "СЭ") сейчас переживает очень нелегкие времена, - добавил Соловьев. - Недавно не стало его папы, которого все мы очень любили и ценили. Он всегда очень трогательно ко всем нам относился. Очень любил фигурное катание, переживал и своим присутствием на наших тренировках делал лед светлее, что ли. Мне даже сейчас непросто говорить об этой потере.

- Я бы сказала, что он был самым преданным и самым яростным болельщиком нашей пары, - продолжила Боброва. - Поэтому сейчас, когда его не стало, всем нам приходится очень тяжело. Хотя до сих пор уверена, что он откуда-то сверху продолжает видеть, как мы катаемся. Мы ведь действительно не приезжаем на чемпионат России с мыслью, что мы самые лучшие. Приходится каждый раз заново это доказывать. Просто в отличие от многих других мы не имеем права допустить ошибку – слишком хорошо чувствуем, как соперники дышат в спину и подбираются все ближе и ближе. Такого ощутимого сгустка энергии, как на чемпионате России, больше не бывает нигде. Это очень сложный старт. По крайней мере, лично для меня.