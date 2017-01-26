Екатерина Боброва: "Очень приятно, что судьи все-таки не закрывают глаза на какие-то ошибки"

Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым, отметила, что судьи на чемпионате Европы в чешской Остраве не закрывают глаза на ошибки лидеров. Пара после короткой программы занимает второе место.

– Судьи всегда разные и технические бригады разные, – цитирует "Р-Спорт" Боброву. – И спортсмены всегда катаются по-разному. Можно кататься лучше и еще лучше, но когда-то бывают и спады тоже, и судьи обязаны это отмечать, как бы пара хорошо ни каталась. И очень приятно, что судьи все-таки не закрывают глаза на какие-то ошибки и все равно это отмечают.

От себя хочу сказать, что я просто очень-очень рада, что мы с Димой здесь катаемся. Мы, конечно, уже не оглядываемся назад, не смотрим на проблемы, которые возникали в нашей карьере. Очень радужно, что мы все равно здесь, что мы катаемся, радуем зрителей насколько можем, тренеров и себя своим катанием, а также встречаемся с друзьями, которых видим очень редко, только на соревнованиях. Я очень хочу, чтобы мы просто показали свое катание и просто были рады.