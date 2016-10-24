Екатерина Боброва: "На московском этапе "Гран-при" надо кататься идеально"

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальной паре с Дмитрием Соловьевым, подчеркнула, что их дуэт должен показать качественно новое катание на московском этапе "Гран-при", нежели на первом этапе серии в Чикаго. В воскресенье Боброва и Соловьев заняли третье место на Skate America, набрав в сумме 174,77 балла. Ровно один балл россияне проиграли американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (175,77), а победителями турнира стали чемпионы США и серебряные призеры чемпионата мира 2016 года Майя и Алекс Шибутани.

– Не скажу, что мы очень рады результату, – приводит "Р-Спорт" слова Бобровой. – Работали, так скажем, над другим уровнем. Но мы знаем свои ошибки, к сожалению, они у нас были. На следующих стартах мы должны кататься чисто, перед следующим этапом "Гран-при" Cup of Russia (московский этап, который пройдет 4-6 ноября в "Мегаспорте") у нас есть немного времени, и на домашнем этапе нам нужно кататься идеально, к чему мы будем стремиться.

У нас были низкие уровни на дорожке в коротком танце. К сожалению, непонятно, почему низкий "левел" был в блюзе, будем узнавать у технических специалистов, чтобы понять, над чем надо поработать и что улучшить. Но для нас это был сюрприз, ведь техспециалисты приходили к нам на тренировки и все были удовлетворены нашим блюзом. В произвольном все, что мы хотели сделать, получилось за исключением чуть передержанной поддержки в кораблике. И диагональная дорожка "вылетела" на второй уровень (с третьего). Будем пересматривать, чтобы увидеть, какой именно элемент "вылетел".