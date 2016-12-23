20:29 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Екатерина Боброва: "Фигуристы не будут бойкотировать старты в России"

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Фигуристка Екатерина Боброва уверена, что чемпионат Европы 2018 года, который состоится в России, пройдет без отказов от выступлений со стороны спортсменов. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее, а по рекомендации МОК из Челябинска был перенесен Кубок мира-2017 по конькобежному спорту.

– Я с уверенностью могу сказать, что из спортсменов никто бойкотировать старты в России не будет, потому что у нас всегда организация на высшем уровне, – цитирует "Р-Спорт" Боброву.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161223/1114193718.html

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