Екатерина Боброва: "Дима на зубах вытащил вторую поддержку"

Российская фигуристка Екатерина Боброва после произвольного танца на чемпионате Европы в Москве отметила, что ей и Дмитрию Соловьеву не лучшим образом далась вторая поддержка. Пара занимала четвертое место после короткого танца, перед последним выступлением в произвольном танце они идут на первом месте.

- Конечно, лучший прокат был на чемпионате России. Может, нас подкосило, что мы не лучшим образом сделали вторую поддержку. Но я горжусь, что Дима вытащил ее на зубах. Теперь остается ждать, как выступят остальные ребята, - сказала Боброва в эфире канала "Наш спорт".