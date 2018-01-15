Джонатан Гуррейро: "Нам с Загорски было бы глупо стать Ваней и Настей"

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро в интервью "СЭ" рассказали, что сначала задумывались о том, чтобы поменять имена на русские. Загорски также отметила, что раньше думала, что в России холодные замкнутые люди.

– Тиффани как-то выступала под именем Анастасия. Не было мысли поменять имена на русские, чтобы не выделяться?

Загорски: – Сначала у меня была мысль стать Анастасией Загорской, но документы сделали уже на Тиффани, и решила остаться со своим именем.

Гуррейро: – Джон, насколько я знаю, это Иоанн, получается Иван. Я же с детства с русским гражданством, мама – русская, в любом случае понятие "русский" – это состояние души и того, как тебя воспринимают. Да и было бы глупо выступать за Россию с Екатериной Пушкаш и Екатериной Рязановой под именем Джонатан, а потом стать Ваней с Тиффани (смеется).

– Тиффани, у вас были неоправдавшиеся стереотипы о России?

Загорски: – Кругом медведи, и все постоянно пьют водку. А вообще я уже так привыкла за три года к жизни в России, что даже больше ничего не могу вспомнить. Представлялось, что русские – холодные замкнутые люди, а оказались очень душевные. Правда, раньше я ходила и улыбалась все время, но потом Джон подсказал мне, что это выглядит очень странно.

– Родители приезжают посмотреть на московскую жизнь дочери?

Загорски: – Мама была три раза. Она приезжает раз в год в мае на свой день рождения и пока не видела наших выступлений вживую. Когда я была помладше, она очень переживала во время прокатов, но надеюсь, что сейчас со временем это пройдет. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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