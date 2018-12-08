Джонатан Гурейро: "Мы с Загорски прогрессируем по ходу сезона"

Российский фигурист Джонатан Гурейро - о своем выступлении в паре с Тиффани Загорски в танцах на льду в финале "Гран-при". Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

В короткой программе спортсмены набрали 72,98 балла и занимают пятое место. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью - 80,53 балла.

- Мы прогрессируем по ходу сезона, многие говорят, что мы очень везучая пара, но, как правило, мы все время проходим через какие-то сложности, - цитирует Гуррейро ТАСС. - Так сложилось, что мои коньки не пришли в Ванкувер вовремя, и Тиффани каталась одна за нас обоих, а до этого она болела, у нее была температура, и один катался я. Мы пытаемся справляться с этим с легкой иронией и поддерживая друг друга