Джонатан Гурейро: "Иностранцы думают, что все русские на допинге. Вся эта тема уже на уровне шизы"

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, отметил, что его иностранные друзья думают, что все русские спортсмены используют допинг. Он также добавил, что не понимает, как допинг может касаться такого сложнокоординационного вида спорта, как фигурное катание.

– Что касается допинга, то мы с Тиффани делаем все, как полагается, сдали уже столько проб… И в целом, я уверен, в России сейчас делается все, чтобы обеспечить честный спорт, – приводит "Р-Спорт" слова Гурейро. – Не буду называть фамилий, но у нас есть друзья, которые входят в мировую элиту, и иногда говорят: "Джон, ну скажи правду, вы же все сидите на допинге!" Я отвечаю: "Ты меня сколько лет знаешь, я что, выгляжу, как человек, сидящий на допинге?" В чем логика? Нас проверяют так же, как проверяют вас.

Вот встретился я с австралийскими друзьями, которых не видел 11 лет – и они мне опять: "Джон, бросай допинг, ты же на это столько положил, давай своими силами". Я говорю: "Стоп! О чем вы?!" Они такие: "Ну как, мы же читаем новости, смотрим телевизор". А я им: "Да выключите вы его!" Но они идут в соцсети, а там все то же самое: все русские на допинге.

Хотя я вообще не понимаю, как тема допинга может касаться такого сложнокоординационного вида спорта, как фигурное катание. Вообще же вся эта допинговая тема уже на уровне шизы. Везде идешь со своей бутылкой с водой, нигде ее не оставляешь. Прихожу к друзьям в гости и, грубо говоря, в уборную иду с этой водой. На меня смотрят как на душевнобольного, но я привык.