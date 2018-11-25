Джеймс и Сипре победили в Гренобле, Бойкова и Козловский - третьи

Французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре победили на этапе "Гран-при" в Гренобле. Они стали лучшими в короткой и произвольной программах, набрав в итоге 205,77 балла.
Вторыми стали американцы Тара Кэйн/Дэнни О'Ши с результатом 191,43. Третье место заняли россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - 189,84.
Гренобль (Франция)
"Гран-при"
Internationaux de France
Пары
Произвольная программа
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 140,53
2. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) - 127,98
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 121,01
4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) - 120,77
5. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) - 105,85
6. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 102,16
7. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) - 100,57
Итог
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 205,77
2. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) - 191,43
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 189,84
4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) - 187,95
5. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) - 164,10
6. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) - 157,28
7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 154,77