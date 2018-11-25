Джеймс и Сипре победили в Гренобле, Бойкова и Козловский - третьи

Французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре победили на этапе "Гран-при" в Гренобле. Они стали лучшими в короткой и произвольной программах, набрав в итоге 205,77 балла.

Вторыми стали американцы Тара Кэйн/Дэнни О'Ши с результатом 191,43. Третье место заняли россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - 189,84.

Гренобль (Франция)

"Гран-при"

Internationaux de France

Пары

Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 140,53

2. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) - 127,98

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 121,01

4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) - 120,77

5. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) - 105,85

6. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 102,16

7. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) - 100,57

Итог

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 205,77

2. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) - 191,43

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 189,84

4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) - 187,95

5. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) - 164,10

6. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) - 157,28

7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) - 154,77